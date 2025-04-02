Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В лесополосе в Москве нашли самодельный дрон

Mash: в московском поселке Круги обнаружили самодельный БПЛА из фанеры и бутылки
close
Telegram-канал Mash

Лесники обнаружили самодельный дрон на территории поселка Круги, расположенного в Троицком административном округе Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нашли в лесополосе. Устройство состоит из фанеры и бутылки воды, при этом к нему с помощью скотча был прикреплен электрический двигатель с батареей.

«Тот, кто сделал дрон, скорее всего, тестировал боенагрузку — для этого повесив в головную часть бутылку с водой. Она имитирует боевую часть», — уточнили авторы публикации.

Они не исключили, что БПЛА мог упасть на землю 16 марта. В тот день столичный регион подвергся массированной атаке украинских беспилотников.

В настоящее время рассматривается несколько версий произошедшего. Одна из них гласит, что обнаруженный беспилотник использовался в качестве ложной цели для средств противовоздушной обороны (ПВО). По другой версии, лесники нашли остатки испытаний российского БПЛА «Молния-1».

2 апреля министерство обороны РФ заявило, что ночью в регионах страны были уничтожены 93 украинских дрона. Большинство из них — 87 — сбили в Курской области. В Ростовской и Белгородской областях, в свою очередь, были нейтрализованы четыре и два беспилотника соответственно.

Ранее в зоне боевых действий сняли видео с эмоциональной реакцией российского военного на уничтожение БПЛА.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами