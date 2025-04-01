В Белгородской области оценили последствия атак ВСУ за минувшие сутки

Украинские войска в течение суток нанесли удары по 11 населенным пунктам в пяти районах Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Всего бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили 11 дронов и 59 снарядов по российскому субъекту.

Из заявления следует, что два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) атаковали село Нечаевка в Белгородском районе. Из-за этого здесь оказалось повреждено одно техническое помещение.

Еще один украинский дрон ударил по селу Борки, расположенному в Валуйском муниципальном округе.

«Обошлось без последствий», — отметил Гладков.

По его словам, в Грайворонском муниципальном округе были обстреляны четыре населенных пункта. Речь идет о селах Сподарюшино, Безымено, Головчанка и поселке Горьковский. ВСУ выпустили по ним три боеприпаса и столько же беспилотников.

«В поселке Горьковский <…> уничтожены огнем два частных дома», — подчеркнул губернатор.

Два других частных домовладения получили повреждения в селе Новая Таволжанка в Шебекинском муниципальном округе. Глава региона уточнил, что украинские солдаты с помощью БПЛА сбросили на здания взрывное устройство.

Кроме того, атакам подверглись четыре населенных пункта — Демидовка, Графовка, Прилесье и Поповка — в Краснояружском районе. Здесь зафиксировали прилеты 56 снарядов и четырех дронов, при этом удалось обойтись без последствий.

Ранее в Белгородской области в результате атаки беспилотника ВСУ пострадал чиновник.