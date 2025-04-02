В сети появилось видео падения беспилотника на улице в Таганроге

SHOT: на видео попал момент падения и взрыва беспилотника на улице Таганрога

На видео попал момент падения и взрыва украинского беспилотника на улице в Таганроге, сообщает Telegram-канал SHOT.

«Момент падения украинского БПЛА на улице Лизы Чайкиной в Таганроге. Пострадали минимум два человека», — говорится в сообщении.

Как уточнила глава Таганрога Светлана Камбулова в своем Telegram-канале, обломки беспилотных летательных аппаратов после ночной атаки на Таганрог Ростовской области обнаружены в четырех местах, в том числе в районе железнодорожного переезда.

До этого Камбулова сообщала, что в Таганроге дрон «завис» на дереве в 300 м от жилого дома.

1 апреля после налета в Таганроге был введен режим ЧС. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.