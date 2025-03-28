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Стало известно об ударе по маршрутам поставок оружия в Херсоне

Координатор подполья Лебедев: удар нанесен в Херсоне по маршруту поставок оружия
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Станислав Красильников/РИА Новости

Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне нанесен удар по маршрутам поставок оружия. Его слова приводит РИА Новости.

«Удар был нанесен 27 марта в 15:00 по киевскому времени (16:00 по московскому времени). Поразили овощебазу с боеприпасами — «овощи» детонировали до семи вечера», — говорится в сообщении.

Отмечается, что детонация и пожар говорят о том, что в составе присутствовали вагоны со снарядами и ракетами.

«По дополнительным сведениям, уничтожено много бронетехники — речь о десятках единиц», — добавил он.

24 марта Лебедев сообщал, что новая серия взрывов произошла в подконтрольном Украине городе Херсоне. 23 марта координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев заявлял, что военнослужащие Вооруженных сил России, предположительно, нанесли удар по месту расположения иностранных военных в Вышгороде Киевской области.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошли взрывы.

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