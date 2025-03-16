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На Западе заявили, что Украина смирилась с потерей части территорий

Independent: Киев смирился с потерей части территорий
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Thomas Peter/Reuters

Киев смирился с потерей части территорий по результатам конфликта с Россией. Об этом пишет газета The Independent.

Отмечается, что украинские власти также смирились с тем, что конфликт может быть заморожен по текущей линии соприкосновения, однако уступка территорий может стать красной линией.

«Неразумно требовать, чтобы, например, Запорожье или Херсон были полностью переданы — для нас это звучит как полная чушь», — поделились собеседники издания.

Они уточнили, что Украина сделает все возможное, чтобы вернуть территории дипломатическим путем.

До этого помощник американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц в эфире Fox News заявил, что США могут принять меры против России, если она не пойдет на предложенный режим прекращения огня на Украине.

Ранее обозреватель «Газеты.Ru» Виталий Рюмшин рассказал, что нужно для прекращения огня на Украине.

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