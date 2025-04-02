Очевидцы сообщили о взрывах над Курском

Над Курском произошло минимум пять взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.

«Было слышно минимум пять взрывов. Видны вспышки в небе», — говорится в сообщении, опубликованном в 0:33 по московскому времени.

По словам очевидцев, был слышен звук работы мотора беспилотного летательного аппарата.

Официальная информация пока не поступала.

Незадолго до этого стало известно об атаке украинских беспилотников на город Таганрог в Ростовской области. Врио губернатора региона Юрий Слюсарь рассказал, что из-за атаки БПЛА в Таганроге произошли возгорания в девятиэтажном доме на улице Лизы Чайкиной, 57 и возле семиэтажного дома на улице Ленина,147. Упавший беспилотник также обнаружили в районе переулка 1-й Новый, 26. В связи с этим в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. По информации SHOT, не менее двух человек получили травмы.

Ранее российский десантник сбил дрон ВСУ автоматом.