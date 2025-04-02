ВСУ за сутки дважды атаковали энергетические объекты в Курской области

За прошедшие сутки ВСУ дважды намеренно атаковали объекты энергетики в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«2 апреля в 2:11 в Курской области в результате атаки украинского БПЛА на подстанцию 110 кВ в районе н.п. Клюква филиала ПАО «Россети Центр» – «Курскэнерго» произошло отключение трансформатора», — говорится в сообщении.

В результате атаки без света остались более 1,2 тыс. потребителей. Также был атакован филиал ПАО «Россети Центр» – «Курскэнерго» , что привело к обрыву провода на высоковольтной линии. Порядка 300 потребителей остались без электричества.

В Минобороны РФ подчеркнули, что украинская сторона не соблюдает ограничения на удары по энергетическим объектам, несмотря на сделанные ранее заявления.

1 апреля также сообщалось, что ВСУ дважды атаковали энергообъекты России. Пострадали объекты в Запорожской и Белгородской областях. Тысячи людей также остались без электричества.

Ранее очевидцы сообщили о взрывах над Курском.