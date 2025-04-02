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Силовики нашли эпичные кадры в захваченном телефоне наемника ВСУ

РИА Новости: в телефоне наемника нашли кадры боя ВСУ с российским дроном
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Кадры боя украинских военных с российским беспилотником нашли в трофейном смартфоне иностранного наемника ВСУ. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

Отмечается, что ролики с захваченного военными ВС РФ мобильного телефона были переданы журналистам.

«В памяти найденного телефона сохранилось видео — попытки отражения украинскими боевиками налета российских БПЛА», — рассказал источник силового ведомства.

1 апреля были опубликованы кадры рукопашной схватки российского механика-водителя танка с позывным Макс с украинским бойцом. Он смог одолеть противника один на один и взять его в плен.

Об этом бое также рассказывало Минобороны России. Механик-танкист рассказал, что украинец взял его под прицел автомата и спросил о своих дальнейших действиях по рации. В ответ он получил команду решать вопрос самостоятельно. Боец ВСУ разрешил Максу уйти, но тот понял, что при отступлении получит пулю в спину.

Российский военный решил отвлечь противника, бросив кирпич. После он бросился в рукопашную схватку и победил. Обезвреженный украинец был доставлен в распоряжение войск РФ.

Ранее российский боец рассказал, как его танк выстоял под четырьмя ударами дронов ВСУ.

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