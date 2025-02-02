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Российский боец рассказал, как его танк выстоял под четырьмя ударами дронов ВСУ

Боец с позывным Хакас рассказал, как его танк пережил четыре атаки дронов ВСУ
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Natalia Shkavron/Shutterstock/FOTODOM

Вооруженные силы Украины (ВСУ) четыре раза атаковали российский танк, но не смогли вывести его из строя. Об этом в интервью RT рассказал механик-водитель боевой машины с позывным «Хакас».

По его словам, танк вел штурмовое подразделение, которое должно было взять территорию населенного пункта Загрызово в Харьковской области. Украинские дроны начали атаковать военного на подступах к Кругляковке. В результате атаки был поврежден моторный отсек машины, однако водитель смог продолжить движение.

После этого произошел еще один взрыв, повредивший двигатель. Экипаж смог эвакуироваться, командира и еще одного военного доставили в больницу. В ходе операции штурмовики смогли справиться с поставленной задачей.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что в зоне ответственности группировки «Запад» украинская армия лишилась свыше 20 бойцов, двух боевых бронемашин, 10 автомобилей, восьми орудий полевой артиллерии, а также склад боеприпасов. Бои проходили в районах населенных пунктов Песчаное, Загрызово, Загоруйковка, Кутьковка, Путниково и Куриловка Харьковской области.

Ранее в подполье заявили об ударе по складу и позициям ВСУ в Харьковской области.

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