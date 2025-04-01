Опубликованы кадры рукопашной схватки российского механика и бойца ВСУ

Российский механик-водитель танка с позывным Макс сумел одолеть украинского в рукопашной схватке и взять его в плен. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Иди и смотри».

На видео можно заметить, как российский военнослужащий бежит через село к одному из разрушенных зданий, где встречает бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ). В следующей сцене мужчина с автоматом ведет украинского военного по дороге.

О бое с участием российского танкиста 1 апреля сообщило министерство обороны России. По словам солдата, украинский военный, оснащенный автоматом, взял его в прицел и задал вопрос о дальнейших действиях по рации. В ответ он получил команду решать вопрос самостоятельно. Боец разрешил танкисту уйти, и в этот момент Макс понял, что при уходе украинский военный выстрелит ему в спину, однако при попытке взвести курок автомат заклинило.

Мехвод добавил, что это был его единственный шанс на спасение. Он отвлек внимание противника, бросив кирпич, приблизился к бойцу и бросился в рукопашную схватку. Позже обезвреженный украинец был доставлен в распоряжение войск России.

Ранее на Украине заявили о продвижении подразделений ВС России на трех направлениях.