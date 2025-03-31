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Российский десантник сбил дрон ВСУ автоматом

Штурмовик с позывным Прайм сбил FPV-дрон ВСУ, бросив автомат как копье
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Ashley Chan/Global Look Press

Российский штурмовик с позывным Прайм в эфире телеканала «Россия» рассказал, как сбил FPV-дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, бросив в него автомат как копье.

«Он в меня должен был прилететь. Мой товарищ крикнул, я повернулся, а у меня боекомплект закончился. Пришлось автомат кидать. Я его сбил и остался без автомата», – сказал штурмовик.

После этого однополчане штурмовика прямо на поле боя доставили Прайму новый автомат АК-12 при помощи беспилотного летательного аппарата.

Накануне сообщалось, что российские военнослужащие группировки войск «Запад» сбили легким коптером бронированный беспилотник ВСУ «Баба-яга». Российские операторы беспилотников заметили, как орудие сбрасывает противотанковые мины ТМ-62 с массой взрывчатки около 8 килограммов. Российский дрон приблизился к «Бабе-яге» сверху и поразил один из винтов БПЛА.

Ликвидация БПЛА привела к «ослеплению» украинских военных в зоне боевого соприкосновения.

Ранее российские военнослужащие сняли на видео способ защиты от беспилотников ВСУ.

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