Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Таганроге дрон «завис» на дереве

Мэр Камбулова: в Таганроге дрон «завис» на дереве в 300 м от жилого дома

В Таганроге дрон «завис» на дереве в 300 м от жилого дома. Об этом рассказала мэр города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

Чиновница подчеркнула, что мирным жителям этот украинский беспилотник уже не угрожает.

До этого сообщалось, что при атаках дронов на Таганрог были повреждены два многоэтажных жилых дома. В обоих зданиях возник пожар, поторый был потушен. Жителей эвакуировали.

По словам Камбуловой, газо- и водоснабжение в домах на улице Лизы Чайкиной, пострадавших при атаке БПЛА, не нарушено. В некоторых квартирах разбиты стекла. После полного устранения возгорания в помещениях жители смогут в них вернуться. Также стало известно о падении одного из беспилотников на гаражи возле жилого дома на улице Ленина.

После налета в Таганроге был введен режим ЧС.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее последствия атаки украинских дронов в Раменском попали на видео.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами