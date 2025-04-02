Мэр Камбулова: в Таганроге дрон «завис» на дереве в 300 м от жилого дома

В Таганроге дрон «завис» на дереве в 300 м от жилого дома. Об этом рассказала мэр города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

Чиновница подчеркнула, что мирным жителям этот украинский беспилотник уже не угрожает.

До этого сообщалось, что при атаках дронов на Таганрог были повреждены два многоэтажных жилых дома. В обоих зданиях возник пожар, поторый был потушен. Жителей эвакуировали.

По словам Камбуловой, газо- и водоснабжение в домах на улице Лизы Чайкиной, пострадавших при атаке БПЛА, не нарушено. В некоторых квартирах разбиты стекла. После полного устранения возгорания в помещениях жители смогут в них вернуться. Также стало известно о падении одного из беспилотников на гаражи возле жилого дома на улице Ленина.

После налета в Таганроге был введен режим ЧС.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее последствия атаки украинских дронов в Раменском попали на видео.