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ВСУ ударили по зданию школы в Курской области

Хинштейн сообщил об атаке дрона на школу в Курской области
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Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины атаковал здание школы в деревне Рыжевка Рыльского района Курской области. Об этом заявил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Сегодня вражеский дрон нанес удар по зданию школы в деревне Рыжевка Рыльского района», — говорится в сообщении, опубликованном в 19:20 по московскому времени.

В результате атаки получила повреждения кровля здания. Возникшее возгорание локализовали, уточнил Хинштейн.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. В школе не проводятся занятия, добавил врио губернатора.

Утром 18 марта Хинштейн сообщил, что в Суджанском районе в результате удара двух FPV-дронов ранения получили четыре мирных жителя. Еще одна атака произошла в Тимском районе. Там беспилотник самолетного типа упал рядом с «Газелью», перевозившей хлеб. В результате этого пострадал водитель грузовика.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.

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Атаки на Курскую область
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