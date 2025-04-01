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Украинские войска атаковали эвакуационную группу «Ахмата»

Генерал Алаудинов: ВСУ атаковали эвакуационную группу спецназа «Ахмат»
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Украинские войска атаковали эвакуационную группу спецназа «Ахмат» с раненым бойцом при помощи дронов и минометов. Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил (ВС) РФ и командир «Ахмата» Минобороны РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов в своем Telegram-канале.

По словам Алаудинова, по пути в госпиталь автомобиль эвакуационной группы подорвался на мине. Никто из находившихся в автомобиле военных не получил ранений, несовместимых с жизнью.

«Бойцы покинули автотранспорт и рассредоточились в ближайшей лесопосадке. Там по ним начала работать беспилотная авиация. Бойцы из стрелкового оружия сбили два атакующих вражеских FPV-дрона. Поняв, что стреляют наши мужчины метко, враг активно задействовал 120-мм артиллерию», — написал командир «Ахмата».

Алаудинов рассказал, что минометные снаряды не достигли целей, а эвакуационная группа добралась до места постоянной дислокации и спасла раненого российского бойца.

1 апреля командир спецназа «Ахмат» Аид опубликовал в своем Telegram-канале фотографию коробки с письмами от украинских детей. Их прислали в Курскую область из Черниговской. Он пояснил, что эти письма предназначались бойцам Вооруженных сил Украины.

Ранее Алаудинов рассказал, что в Судже пока невозможно восстановить мирную жизнь.

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