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Алаудинов рассказал о продвижении ВС России в Сумской области

Алаудинов: у ВС России есть продвижение на ряде участков в Сумской области
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Телеграм-канал «Апти Алаудинов АХМАТ»

Российские войска продвигаются на ряде участков в Сумской области и таким образом готовят плацдарм для рывка. Об этом ТАСС сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

«По Сумской области на некоторых участках продвижение у наших подразделений есть, но говорить о том, что это что-то значимое, на данном этапе, конечно, невозможно. Но факт заключается в том, что есть маленькие какие-то плюсики, которые потом выворачиваются в очень серьезную, очень большую победу», — сказал военный.

По его словам, российские войска на своих участках делают весь максимум для того, чтобы совершить рывок.

29 марта в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Веселовка в Сумской области.

Ранее Путин раскрыл, на сколько процентов ВС РФ освободили новые регионы России.

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