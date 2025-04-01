Военные Вооруженных сил России сняли на видео груду тел украинских бойцов, которых сослуживцы бросили в Курской области. Кадры опубликованы в Telegram-канале Militarу Theme Z.

Авторы канала отметили, что на видео можно увидеть то, что осталось от опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, который прикрывал логистический маршрут украинской армии из тылового района Сумской области.

В кадр также попало несколько тел украинских военных.

«Лежат, гниют здесь», — рассказал автор ролика.

До этого генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил, что ВСУ бросили своих раненых бойцов в Курской области по приказу командования. Он рассказал, что российские военные фиксировали разговоры, где украинцы открыто говорили, что не надо обращать внимание на тех, кто получил ранение.

После освобождения ряда территорий в Курской области бойцам ВС РФ также пришлось эвакуировать тела украинских военных, которые бросили свои же. Алаудинов заявил, что их помещают в пакеты и вывозят с места, где велись боевые действия. Генерал-лейтенант подчеркнул, что после того как боец умер, он уже не является врагом, и призвал украинцев быть гуманнее.

Ранее на Западе признали разгром ВСУ в Курской области.