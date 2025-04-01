Украинские войска в Курской области были разгромлены ВС РФ, ВСУ потерпели «тотальный провал». Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил ирландский журналист Чей Боуз.

«Раскрыты катастрофические потери техники Украины в Курской области», — подчеркнул он.

Журналист привел данные, согласно которым ВСУ понесли огромные потери в военной технике. К примеру, в Курской области украинская армия потеряла более 400 танков.

«И все это ради тотального провала», — добавил он.

До этого российские силовики рассказали о спецкурсе для ВСУ по правилам поведения в плену. Его ввели в учебном центре в Черниговской области после серии поражений украинской армии в Курской области. По данным силовиков, преподаватели учебного центра признавали, что мобилизованные насильно солдаты при первой возможности сдадутся в плен. Их учат не болтать там лишнего.

Ранее украинский пленный рассказал о подготовке ВСУ к сдаче в российский плен.