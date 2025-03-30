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Российские военные уничтожили женский расчет беспилотников ВСУ в ДНР

ТАСС: под Константиновкой ликвидировали женский расчет БПЛА ВСУ
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Inna Varenytsia/Reuters

Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинских войск, состоявший из женщин, был уничтожен в районе города Константиновка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По данным агентства, сначала бойцы Вооруженных сил РФ обнаружили и уничтожили ретранслятор. Далее российские военнослужащие нанесли удар по пункту управления дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью БПЛА.

«Операторы 6-й мотострелковой дивизии ударами FPV-дронов уничтожили под Константиновкой расчет БПЛА противника из числа женщин», — отметил источник.

23 марта журналисты РИА Новости со ссылкой на неназванного представителя подполья сообщили, что жители Константиновки в ДНР ждут прихода российских военнослужащих.

Как рассказал источник агентства, люди боятся покидать населенный пункт из-за риска столкнуться с грабителями или сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК, военных комиссариатов). Более того, жители Константиновки регулярно становятся свидетелями мародерства со стороны солдат ВСУ.

Ранее военные ВС РФ ликвидировали группу иностранных наемников в районе Константиновки.

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