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Российские войска уничтожили группу иностранных наемников в ДНР

ТАСС: ВС РФ уничтожили группу иностранных наемников под Константиновкой в ДНР
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные уничтожили группу иностранных наемников под Константиновкой в Донецкой народной республике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Отмечается, что удар по группе наемников был нанесен с помощью беспилотника.

«Под Константиновкой операторы БПЛА 6-й мотострелковой дивизии уничтожили бронеавтомобиль ВСУ вместе с десантом, который должен был довести их до позиций. ... внутри был иностранный контингент», — поделился собеседник агентства.

До этого заместитель командира танкового батальона 1-й Славянской бригады 51-й армии с позывным «Богдан» рассказал, что под Селидово в ДНР российские войска уничтожили группу украинских диверсантов в российской форме.

Бойцы ВСУ пытались проникнуть в район Селидово. Они передвигались в российской форме и с российскими опознавательными знаками. В результате боестолкновения украинские военные были уничтожены.

Ранее Медведев объяснил бойцам ВСУ, как нужно действовать, чтобы сохранить свои жизни.

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