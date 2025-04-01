По подконтрольным ВСУ территориям Запорожской области нанесены удары

Авиационные удары нанесены по подконтрольным Вооруженным силам Украины (ВСУ) частям Запорожской области. Об этом сообщил в интервью РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он уточнил, что удары пришлись по селу Новодаровка на границе с Донецкой народной республикой, где, по данным подполья, находится пункт временной дислокации ВСУ. Туда в день удара прибыло подразделение на ротацию.

Также удары были нанесены ракетной системой залпового огня по село Щербаки, которое украинские военные применяют в том числе в качестве тренировочного полигона для штурмовых действий.

29 марта председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что российские военные осложнили логистику ВСУ, взяв под контроль село Щербаки в Запорожской области. По его словам, потеря данного населенного пункта «перебила» логистику украинских войск на Ореховском и Степногорском направлениях.

Ранее сообщалось, что на Украине ожидают масштабного наступления российских сил.