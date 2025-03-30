Несколько мирных жителей пострадали в Горловке при обстреле со стороны Украины

Два мирных жителя Горловки в Донецкой народной республике пострадали в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

«Количество раненых мирных жителей Горловки возросло до двух», — написал он.

Горловка находится на 50 км севернее Донецка, в городе располагается химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов в ДНР, до начала военного конфликта в Донбассе население города насчитывало свыше 250 тыс. человек.

29 марта Иван Приходько сообщил, что шесть человек были ранены в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск. Изначально властям поступила информация о трех пострадавших. Позже медицинская помощь понадобилась еще двум мирным жителям, отметил мэр города.

28 марта украинские бойцы нанесли ракетный удар по Лисичанску в Луганской народной республике. Как рассказал глава региона Леонид Пасечник, в результате атаки пострадали четыре человека. Их доставили в больницы для оказания необходимой медицинской помощи.

Ранее дрон ВСУ атаковал бригаду скорой медицинской помощи в ЛНР.