ВВС Израиля нанесли удары по южным пригородам Бейрута

Израильские истребители нанесли удар по объекту, принадлежащему шиитской организации «Хезболла», на южной окраине Бейрута. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

По сообщениям очевидцев, самолеты ВВС Израиля совершили пролет над городом, после чего прогремел мощный взрыв. Подробности инцидента уточняются.

28 марта израильские ВВС нанесли серию ударов по южным пригородам Бейрута. Целью атак стало хранилище беспилотных летательных аппаратов, принадлежащее ливанской организации «Хезболла», расположенное в районе Дахия. Кроме того, зафиксированы два мощных взрыва в районе Хадас, сопровождавшиеся значительным задымлением.

22 марта премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху заявил, что отдал приказ нанести удары по десяткам объектов «Хезболлы» в Ливане в ответ на ракетные обстрелы. В канцелярии главы кабмина добавили, что Бейрут несет полную ответственность за все происходящее на его территории.

Ранее стало известно о подготовке Израилем масштабной операции в Газе.