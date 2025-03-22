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Нетаньяху отдал приказ атаковать десятки целей «Хезболлы» в Ливане

Армия Израиля заявила об ударах по объектам «Хезболлы» на юге Ливана
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ABIR SULTAN/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху заявил, что отдал приказ нанести удары по десяткам объектов шиитского движения «Хезболла» в Ливане в ответ на ракетные обстрелы. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера, передает агентство Reuters.

«Армия обороны Израиля в настоящее время атакует объекты «Хезболлы» в Южном Ливане. Подробности последуют», — говорится в сообщении.

В канцелярии Нетаньяху добавили, что правительство Ливана несет полную ответственность за все происходящее на его территории.

Утром в субботу армия Израиля впервые с ноября 2024 года зафиксировала обстрел северных районов страны на границы с Ливаном.

23 сентября прошлого года Армия обороны Израиля объявила о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры шиитского движения «Хезболла» в Ливане. Вооруженные силы Ливана в боевые действия не вступали, при этом обстрелу подвергалось ливанское приграничье и юг Бейрута. Целью атак ЦАХАЛ были названы инфраструктурные объекты «Хезболлы».

Ранее Израиль вывел почти все свои войска из южного Ливана.

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