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Армия Израиля атаковала хранилище беспилотников «Хезболлы» в Бейруте

Израиль ударил по хранилищу беспилотников «Хезболлы» в районе Дахия
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Israel Defense Forces via AP

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по хранилищу беспилотников ливанской шиитской организации «Хезболла», расположенному в районе Дахия в Бейруте. Об этом сообщили в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Террористическая организация «Хезболла» систематически внедряет свою террористическую инфраструктуру среди гражданского населения Ливана, что является ярким примером циничной эксплуатации «Хезболлой» ливанских мирных жителей в качестве живого щита», — говорится в сообщении.

Несколькими часами ранее самолеты Израиля нанесли два мощных удара по пригороду Хадас на южной окраине Бейрута. С места авианалета в небо поднимались столбы дыма.

22 марта премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху заявил, что отдал приказ нанести удары по десяткам объектов «Хезболлы» в Ливане в ответ на ракетные обстрелы. В канцелярии главы кабмина добавили, что Бейрут несет полную ответственность за все происходящее на его территории.

Ранее стало известно о подготовке Израилем масштабной операции в Газе.

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Операция Израиля в Ливане
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