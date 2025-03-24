Стало известно о подготовке Израилем масштабной операции в Газе

Израильские власти готовят крупномасштабную наземную операцию в секторе Газа с целью полного уничтожения инфраструктуры движения ХАМАС. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в правительстве.

По данным издания, премьер-министр Биньямин Нетаньяху и его окружение рассчитывают на поддержку новой администрации США и ослабление позиций «Хезболлы» в Ливане.

«Захват ключевых территорий Газы позволит изолировать ХАМАС и лишить его ресурсов», — пояснили источники.

Однако для победы потребуется ликвидировать сеть подземных туннелей, что может занять месяцы или даже годы.

Противники стратегии, включая часть израильских политиков, считают, что военное решение невозможно без политического урегулирования. «ХАМАС укоренен в местном населении. Без диалога конфликт станет бесконечным», — отметил анонимный эксперт.

В ночь на 18 марта Израиль возобновил военную операцию против ХАМАС и удары по сектору Газа, где с 19 января действовал режим прекращения огня. Его действия стали ответом на отказ движения от американского плана освободить заложников во время перемирия и продлить его. Израиль заранее предупредил США о продолжении боевых действий. ХАМАС же заявил, что именно Израиль отменил соглашение о прекращении огня, подвергнув опасности жизни пленников.

Ранее президент Палестины заявил о применении Израилем нового метода пыток.