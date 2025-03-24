Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о подготовке Израилем масштабной операции в Газе

WSJ: Израиль готовит масштабную наземную операцию в секторе Газа
close
Mohammed Yassin/Reuters

Израильские власти готовят крупномасштабную наземную операцию в секторе Газа с целью полного уничтожения инфраструктуры движения ХАМАС. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в правительстве.

По данным издания, премьер-министр Биньямин Нетаньяху и его окружение рассчитывают на поддержку новой администрации США и ослабление позиций «Хезболлы» в Ливане.

«Захват ключевых территорий Газы позволит изолировать ХАМАС и лишить его ресурсов», — пояснили источники.

Однако для победы потребуется ликвидировать сеть подземных туннелей, что может занять месяцы или даже годы.

Противники стратегии, включая часть израильских политиков, считают, что военное решение невозможно без политического урегулирования. «ХАМАС укоренен в местном населении. Без диалога конфликт станет бесконечным», — отметил анонимный эксперт.

В ночь на 18 марта Израиль возобновил военную операцию против ХАМАС и удары по сектору Газа, где с 19 января действовал режим прекращения огня. Его действия стали ответом на отказ движения от американского плана освободить заложников во время перемирия и продлить его. Израиль заранее предупредил США о продолжении боевых действий. ХАМАС же заявил, что именно Израиль отменил соглашение о прекращении огня, подвергнув опасности жизни пленников.

Ранее президент Палестины заявил о применении Израилем нового метода пыток.

Все новости на тему:
Война в Газе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами