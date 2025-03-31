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Американские самолеты атаковали аэродром в контролируемой хуситами столице Йемена

Al Hadath: авиация США нанесла удары по авиабазе хуситов Эд-Дайлами в Сане
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US Navy Photo

Военно-воздушные силы США атаковали авиабазу Эд-Дайлами в йеменской столице Сане, которую контролируют хуситы из движения «Ансар Аллах». Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

«США нанесли три авиаудара по тайникам с оружием хуситов на авиабазе Эд-Дайлами», — отмечается в сообщении.

По данным источников, в небе над Саной летают американские самолеты.

Информации о жертвах и разрушениях нет.

Накануне представитель «Ансар Аллах» заявил, что хуситы нанесли удары баллистическими ракетами по израильскому аэропорту Бен-Гурион и военной цели в Тель-Авиве, а также атаковали военные корабли США, помешав им продвинуться в южную часть Красного моря. По его словам, хуситы поразили Бен-Гурион баллистической ракетой модификации «Зу Эль-Фикар», а цель на юге Тель-Авива — гиперзвуковой ракетой «Палестина-2».

16 марта Вооруженные силы США начали крупномасштабную операцию против хуситов, целью которой является защита американских судов. В рамках операции военнослужащие нанесли серию ударов по объектам на территории Йемена. При этом президент США Дональд Трамп пообещал устроить «ад» членам «Ансар Аллах», если они не прекратят атаки на американские корабли в Красном море.

Ранее Трамп высказался о скандале с утечкой данных, касающихся ударов ВС США по Йемену.

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Удары США по хуситам
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