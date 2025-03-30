Хуситы заявили об атаке по Израилю и американскому авианосцу

Йеменские хуситы ударили ракетами по целям в Израиле и атаковали авианосец США

Йеменские хуситы нанесли удары баллистическими ракетами по израильскому аэропорту Бен-Гурион и военной цели в Тель-Авиве, а также атаковали военные корабли США, помешав им продвинуться в южную часть Красного моря. Об этом сообщил военный представитель движение «Ансар Аллах» Яхья Сариа в своем Telegram-канале.

По его словам, хуситы поразили Бен-Гурион баллистической ракетой модификации «Зу Эль-Фикар», а цель на юге Тель-Авива — гиперзвуковой ракетой «Палестина-2».

Сариа отметил, что бойцы «Ансар Аллах» атаковали авианосец США Harry Truman, сорвав попытки американских военных кораблей продвинуться в южную часть Красного моря.

16 марта Вооруженные силы США начали крупномасштабную операцию против хуситов, целью которой является защита американских судов. В рамках операции военнослужащие нанесли серию ударов по объектам на территории Йемена. При этом президент США Дональд Трамп пообещал устроить «ад» членам «Ансар Аллах», если они не прекратят атаки на американские корабли в Красном море.

До этого высокопоставленные чиновники администрации Трампа раскрыли детали готовящейся военной операции в Йемене в закрытой группе мессенджера Signal. По ошибке в чат был добавлен главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг, ставший свидетелем обсуждения секретной информации. В переписке участвовали министр обороны, госсекретарь, советник по нацбезопасности, директор ЦРУ и другие ключевые фигуры США. Инцидент вызвал критику в конгрессе и стал предметом официальной проверки. Белый дом подтвердил подлинность сообщений, но заявил об отсутствии угроз для национальной безопасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп высказался о скандале с утечкой данных, касающихся ударов ВС США по Йемену.