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Трамп оценил идею уволить шефа Пентагона после утечки данных по ударам США в Йемене

Трамп против отставки шефа Пентагона после утечки данных об ударах по хуситам
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Evelyn Hockstein/Reuters

Трамп отверг идею об отставке шефа Пентагона Пита Хегсета на фоне скандала с утечкой в мессенджере Signal информации об ударах по Йемену в рамках военной операции США против хуситов. Об этом сообщает ТАСС.

Трамп в частном порядке выразил разочарование утечкой данных в мессенджере Signal.

Трамп взял на вооружение стратегию «напасть на авторитет» журнала The Atlantic и его главного редактора Джеффри Голдберга.

На этой неделе сообщалось, что высокопоставленные чиновники администрации президента США Дональда Трампа раскрыли детали готовящейся военной операции в Йемене в закрытой группе мессенджера Signal.

Сообщалось, что из-за произошедшей ошибки в чат был добавлен главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг, который стал свидетелем обсуждения секретной информации. В переписке участвовали министр обороны, госсекретарь, советник по нацбезопасности, директор ЦРУ и другие ключевые фигуры США.

Инцидент вызвал критику в конгрессе и стал предметом официальной проверки. Белый дом подтвердил подлинность сообщений, но заявил об отсутствии угроз для национальной безопасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее личные данные советников Трампа утекли в сеть.

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Удары США по хуситам
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