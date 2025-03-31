Американских военных, пропавших в Литве, нашли мертвыми

Троих пропавших на учениях в Литве американских военных нашли мертвыми

Трое американских военнослужащих, которые пропали на учениях в Литве, найдены мертвыми. Об этом сообщило командование американской армии в Европе и Африке, передает РИА Новости.

Военных обнаружили утром 31 марта.

«Солдаты, личности которых не раскрываются, пропали рано утром 25 марта в своем БРЭМ M88A2 Hercules во время проведения операции по ремонту и буксировке обездвиженного тактического транспортного средства», — сообщило командование.

Поиски еще одного пропавшего солдата на данный момент продолжаются.

Накануне сообщалось, что прокуратура Литвы начала расследование для выяснения причин гибели американских военных.

26 марта издание Delfi сообщило об исчезновении трех военнослужащих, принимавших участие в тактических учениях в Литве. Во время тренировки солдаты находились в гусеничной ремонтно-эвакуационной машине M-88 Hercules. Позже технику обнаружили в расположенном рядом с полигоном болоте на глубине более пяти метров.

Ранее в НАТО извинились за поспешное заявление о судьбе военнослужащих, пропавших в Литве.