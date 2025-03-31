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В Литве начали расследование по факту гибели военных США

Прокуратура Литвы начала расследование по факту гибели военных США
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DC Studio/Shutterstock/FOTODOM

Прокуратура Литвы начала расследование для выяснения причин гибели американских военных. Об этом сообщает издание «Delfi Литва» со ссылкой на генерального прокурора республики Нида Грунскене.

При этом официально о гибели военных не сообщалось. В первую очередь известия о гибели солдат передали родственникам погибших. На данный момент на месте инцидента работает литовская военная полиция и американские следователи.

До этого министр обороны республики Довиле Шакалене заявила, что гусеничную ремонтно-эвакуационную машину M-88 Hercules, утонувшую в одном из болот на территории Литвы, вытащили на поверхность. По ее словам, к текущему моменту никакой информации о том, что стало с пропавшими вместе с M-88 Hercules солдатами, не поступало.

26 марта издание Delfi сообщило об исчезновении трех военнослужащих, принимавших участие в тактических учениях в Литве. Во время тренировки солдаты находились в гусеничной ремонтно-эвакуационной машине M-88 Hercules. Позже технику обнаружили в расположенном рядом с полигоном болоте на глубине более пяти метров.

Ранее в НАТО извинились за поспешное заявление о судьбе военнослужащих, пропавших в Литве.

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