В Литве начали расследование по факту гибели военных США

Прокуратура Литвы начала расследование для выяснения причин гибели американских военных. Об этом сообщает издание «Delfi Литва» со ссылкой на генерального прокурора республики Нида Грунскене.

При этом официально о гибели военных не сообщалось. В первую очередь известия о гибели солдат передали родственникам погибших. На данный момент на месте инцидента работает литовская военная полиция и американские следователи.

До этого министр обороны республики Довиле Шакалене заявила, что гусеничную ремонтно-эвакуационную машину M-88 Hercules, утонувшую в одном из болот на территории Литвы, вытащили на поверхность. По ее словам, к текущему моменту никакой информации о том, что стало с пропавшими вместе с M-88 Hercules солдатами, не поступало.

26 марта издание Delfi сообщило об исчезновении трех военнослужащих, принимавших участие в тактических учениях в Литве. Во время тренировки солдаты находились в гусеничной ремонтно-эвакуационной машине M-88 Hercules. Позже технику обнаружили в расположенном рядом с полигоном болоте на глубине более пяти метров.

Ранее в НАТО извинились за поспешное заявление о судьбе военнослужащих, пропавших в Литве.