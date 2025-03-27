НАТО пришлось извиняться за поспешное сообщение о гибели солдат США в Литве

В НАТО извинились за заявление Рютте о гибели четырех военных США в Литве

Генсек НАТО Марк Рютте преждевременно заявил о гибели четырех пропавших во время учений в Литве американских солдат. Об этом на своей странице в Х сообщил пресс-секретарь альянса Эллисон Харт.

По ее словам, поиски пропавших солдат продолжаются.

«Мы сожалеем о недоразумении, возникшем в связи с замечаниями генсека НАТО по этому поводу», — написала она.

Харт подчеркнул, что Рютте не подтверждал гибель военных, а всего лишь сослался на появившиеся в СМИ сообщения об их возможной кончине.

25 марта на полигоне имени генерала Сильвестраса Жукаускаса, расположенном возле города Пабраде в Литве, проходили плановые тактические учения. В них участвовали четверо американских военнослужащих из 1-й бригады 3-й пехотной дивизии, базирующейся в штате Джорджия. Они передвигались на бронированной ремонтно-эвакуационной машине M88 Hercules.

Вечером того же дня связь с экипажем была потеряна. Позже бронемашину, на которой уехали военные, нашли затонувшей в водоеме на территории полигона. Представитель литовской армии майор Гинтаутас Цюнис сообщил, что предполагаемое место происшествия было установлено, и начались поисково-спасательные работы.

Ранее сообщалось, что Литва готова отправить свои войска на Украину.