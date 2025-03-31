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В Минобороны РФ заявили об отсутствии связи весеннего призыва с проведением СВО на Украине

Минобороны РФ: весенний призыв никак не связан с проведением СВО на Украине
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Весенний призыв в армию, указ о котором 31 марта подписал президент РФ Владимир Путин, никак не связан с проведением специальной военной операции на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей Вооруженных Сил», — пояснил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба вице-адмирал Владимир Цимлянский.

Большая часть призывников будет направлена в учебные соединения и воинские части, где в течение пяти месяцев они освоят военную технику и получат военно-учетную специальность, после чего их будут направлять в войска.

Для оповещения призывников о явке в военкомат будут использоваться как бумажные, так и электронные повестки. Последние будут направляться в личный кабинет гражданина на портале «Госуслуги», а в Москве — в личный кабинет на официальном портале мэра и правительства Москвы «Мос.ру».

Отмечается, что весенний призыв охватит все субъекты РФ, кроме 54 отдельных районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий, где призыв граждан в армию осуществляется только в осеннюю кампанию из-за климатических особенностей.

В соответствии с указом президента с 1 апреля по 15 июля 2025 года на военную службу будут призваны граждане в возрасте от 18 до 30 лет в количестве 160 тысяч человек.

19 марта депутаты Госдумы единогласно приняли в первом чтении законопроект, в рамках которого срок действия решения военкоматов о призыве на срочную службу в армии будет увеличен до одного года.

Ранее в Госдуме предложили новый вариант альтернативной службы в армии.

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