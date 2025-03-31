Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин подписал указ о весеннем призыве

Путин подписал указ о весеннем призыве в армию с 1 апреля по 15 июля
close
Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовой информации.

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2025 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих... призыву на военную службу, в количестве 160 000 человек», — отмечается в указе.

Также документ предписывает уволить солдат, матросов, сержантов и старшин, чей срок службы по призыву истек.

Правительству РФ, региональным властям и призывным комиссиям поручено обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий в рамках призыва.

19 марта депутаты Госдумы единогласно приняли в первом чтении законопроект, в рамках которого срок действия решения военкоматов о призыве на срочную службу в армии будет увеличен до одного года. По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, новый порядок может быть применен уже во время весеннего призыва, который стартует 1 апреля.

Также, согласно документу, расширится список профессий для прохождения альтернативной службы, будут шире использоваться электронные повестки и в тестовом режиме заработает единый реестр призывников.

В начале февраля Минобороны РФ внесло изменения в список болезней, которые проверяют на медицинской комиссии и освидетельствовании военнослужащих с учетом опыта проведения военной операции. Нововведения коснулись требований к состоянию здоровья граждан, которые хотят заключить контракт с оборонным ведомством, поступить в высшие военные учебные заведения либо подлежат призыву на срочную службу.

Ранее в Госдуме предложили новый вариант альтернативной службы в армии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами