Путин подписал указ о весеннем призыве в армию с 1 апреля по 15 июля

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовой информации.

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2025 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих... призыву на военную службу, в количестве 160 000 человек », — отмечается в указе.

Также документ предписывает уволить солдат, матросов, сержантов и старшин, чей срок службы по призыву истек.

Правительству РФ, региональным властям и призывным комиссиям поручено обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий в рамках призыва.

19 марта депутаты Госдумы единогласно приняли в первом чтении законопроект, в рамках которого срок действия решения военкоматов о призыве на срочную службу в армии будет увеличен до одного года. По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, новый порядок может быть применен уже во время весеннего призыва, который стартует 1 апреля.

Также, согласно документу, расширится список профессий для прохождения альтернативной службы, будут шире использоваться электронные повестки и в тестовом режиме заработает единый реестр призывников.

В начале февраля Минобороны РФ внесло изменения в список болезней, которые проверяют на медицинской комиссии и освидетельствовании военнослужащих с учетом опыта проведения военной операции. Нововведения коснулись требований к состоянию здоровья граждан, которые хотят заключить контракт с оборонным ведомством, поступить в высшие военные учебные заведения либо подлежат призыву на срочную службу.

Ранее в Госдуме предложили новый вариант альтернативной службы в армии.