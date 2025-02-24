В Госдуме предложили новый вариант альтернативной службы в армии

В Госдуме предложили допустить призывников к работе на оборонных предприятиях

В Государственной думе предложили допустить призывников к работе на оборонных предприятиях в рамках альтернативной службы в Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает Ura.ru.

Из пояснительной записки следует, что в настоящее время необходимо нарастить объем гособоронзаказа и ускорить поставку продукции. Депутаты отметили, что многие предприятия, входящие в оборонно-промышленный комплекс, столкнулись с нехваткой кадров. Улучшить положение может направление призывников на прохождение альтернативной гражданской службы в организации, выполняющие гособоронзаказ, подчеркнули авторы.

Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму.

4 февраля министерство обороны РФ разместило на портале проектов нормативных правовых актов проект правительственного постановления, вносящего изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе. Эти изменения затрагивают, в частности, определение категорий годности призывников и военнослужащих, говорится в документе.

Ранее стало известно, что Госдума рассмотрит изменение правил призыва на срочную службу до весны.