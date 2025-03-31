Сырский назвал проблемы ВСУ

Сырский признал проблемы со стабилизацией фронта и комплектованием ВСУ

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть проблемы со стабилизацией фронта и боеспособностью войск. Об этом в своем Telegram-канале сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по результатам большого совещания по итогам месяца.

По его словам, начальники органов военного управления зачитали ему доклад по проблемным вопросам. Как пояснил главком ВСУ, речь идет о «комплектовании подразделений и восстановлении их боеспособности, формировании новых армейских корпусов, логистике и ремонте военной техники».

Он также заявил о «необходимости повышения качества подготовки» военнослужащих.

Кроме того, Сырский отметил, что главными задачами ВСУ по-прежнему являются «удержание рубежей обороны и стабилизация обстановки на угрожающих направлениях». При этом он утверждает, что украинская армия смогла выполнить эту задачу лишь «частично».

27 марта Сырский сообщил, что подразделения ВСУ в Сумской области будут передислоцированы.

Позже заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апты Алаудинов рассказал, что российские войска продвигаются на ряде участков в Сумской области.

Ранее на Украине попытались объяснить поражения ВСУ.