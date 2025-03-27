Подразделения Вооруженных сил Украины в Сумской области будут передислоцированы. Об этом заявил главнокомандующий украинской армией Александр Сырский в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Принял решение о пополнении боеприпасов, дронов и перемещении резервов», — отметил он после посещения войск в Сумской области.

Сырский уточнил, что «детально изучил все проблемные вопросы, касающиеся организации обеспечения боевых действий».

Накануне Минобороны РФ сообщило, что бойцы российской группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике шести бригад и одного полка ВСУ в Сумской области. По данным ведомства, в районах населенных пунктов Краснополье, Угроеды, Проходы, Миропольское и Петрушевка противник потерял до 55 военных, две бронемашины, автомобиль и артиллерийское орудие.

12 марта начальник российского Генштаба Валерий Герасимов в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину заявил, что подразделения Вооруженных сил России перешли государственную границу и вышли на территорию Сумской области Украины. Российские бойцы продолжают уничтожение резервов противника и расширяют зону безопасности, подчеркнул Герасимов. Он добавил, что военнослужащие ВСУ начали активно сдаваться ввиду бесперспективности дальнейшего сопротивления.

Ранее в офисе Зеленского заявили, что Украине нужны готовые сражаться иностранные военные.