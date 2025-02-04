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В Минобороны рассказали об изменениях в списке болезней для медкомиссии

Минобороны внесло изменения в список болезней, которые проверяют на медкомиссии
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Министерство обороны России внесло изменения в список болезней, которые проверяют на медицинской комиссии и освидетельствовании военнослужащих с учетом опыта проведения специальной военной операции. Об этом пресс-служба Минобороны сообщила «Газете.Ru».

«Изменения не ужесточают требования, а расширяют пояснения в статьях «Расписания болезней» в целях упрощения врачами-специалистами подходов при различных заболеваниях, в том числе излеченных, что расширяет возможности для поступления на службу желающих, кто ранее по медицинским показаниям не мог», — сообщили в оборонном ведомстве.

В Минобороны пояснили, что изменения в порядке проведения медкомиссии были необходимы для того, чтобы соответствовать нынешним условиям — проведению специальной военной операции и возросшего числа граждан, которые желают поступить на воинскую службу.

Также изменения коснулись требований к состоянию здоровья граждан, которые хотят заключить контракт с Минобороны, поступить в высшие военные учебные заведения или подлежат призыву на срочную службу.

«В Вооруженных силах Российской Федерации по-прежнему военную службу смогут проходить только граждане, не имеющие серьезных ограничений по здоровью», — уточнили в ведомстве.

До этого газета «Коммерсантъ» писала о том, что в минобороны России хотят скорректировать список болезней для медкомиссий военкоматов.

Ранее в Госдуме предложили призывным комиссиям рассматривать отсрочки.

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