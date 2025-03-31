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В ФРГ сомневаются в эффективности «стены дронов» в Прибалтике

Handelsblatt: в ФРГ сомневаются в эффективности «стены дронов» в Прибалтике
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Markus Schreiber/AP

Применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для обеспечения безопасности восточного фланга НАТО будет иметь ограниченный эффект. Об этом пишет немецкий портал Handelsblatt со ссылкой на экспертов.

По данным издания, разработчики беспилотников из ФРГ могли бы сыграть свою роль в формировании такой системы обороны на восточном фланге НАТО. Отмечается, что Германия в таком случае должна будет нарастить выпуск дронов до 30–50 тысяч штук в месяц.

«Дроны хорошо подходят для наблюдения за обширными территориями, как за Балтикой или Балтийским морем», — рассказал военный эксперт Михаэль Санто.

По его словам, обеспечение безопасности региона стран Балтии невозможно без значительного числа сухопутных сил.

До этого госсекретарь США Марко Рубио назвал балтийские страны — Латвию, Литву и Эстонию — идеальными союзниками.

Ранее в Грузии уличили Прибалтику в желании превратить страну в оружие против России.

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