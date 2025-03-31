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В Швеции объявили о выделении крупнейшей с 2022 года военной помощи Украине

Йонсон: Швеция выделит Украине $1,6 млрд военной помощи
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Pontus Lundahl/Keystone Press Agency/Global Look Press

Швеция выделит Украине крупнейший с 2022 года пакет военной помощи на 16 млрд крон ($1,6 млрд). Об этом сообщил глава министерства обороны страны Пол Йонсон на пресс-конференции, трансляция которой велась на YouTube-канале канцелярии шведского правительства.

«Мы представляем 19-й пакет помощи Украине... Пакет поддержки, который мы представляем сегодня, является крупнейшим на сегодняшний день из тех, что мы пожертвовали Украине», — заявил Йонсон.

30 марта на площади Дам в Амстердаме прошла акция протеста против поставок вооружений Украине. Участники митинга использовали белые и голубые флаги, чтобы показать свою приверженность миру.

Один из участников протеста — голландский общественный деятель и пацифист Аб Гителинк — позитивно оценил контакты РФ и США и выразил надежду на скорое заключение мирной сделки. По его мнению, продолжающаяся военная помощь Украине со стороны европейских стран может помешать миру.

Также он призвал отдать России контроль над юго-западом Украины, за что выступают и местные жители с 2014 года. Кроме того, Гителинк заявил о необходимости провести выборы президента на Украине, в ходе которых будет избран лидер, готовый к диалогу с Европой, США и Россией.

Ранее Лавров перечислил страны-лидеры по поставкам оружия на Украину.

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