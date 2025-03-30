На площади Дам в Амстердаме состоялась акция протеста против поставок оружия Украине и в поддержку мирного урегулирования конфликта. Участники митинга, использовавшие белые и голубые флаги как символ мира, провели шествие по улицам города, пишет ТАСС.

Комментируя ситуацию, голландский общественный деятель, философ и пацифист Аб Гителинк выразил оптимизм относительно недавних контактов между Россией и США. Он предположил, что мирное соглашение становится все более вероятным, выразив надежду на заключение сделки между двумя странами.

При этом Гителинк указал на препятствия на пути к миру, в частности, на продолжающуюся военную помощь Украине со стороны европейских стран. Он считает необходимым признание фактического контроля России над юго-востоком Украины, отмечая, что такое решение отвечает чаяниям местного населения, высказанным еще в 2014 году. По мнению активиста, для установления стабильности на Украине необходимы свободные выборы, способные привести к власти лидера, готового к диалогу с Европой, США и Россией.

Накануне участники акции протеста в столице Франции, которые требуют от властей прекратить поставки оружия на Украину, порвали флаг Европейского союза (ЕС).

Ранее Лавров перечислил страны-лидеры по поставкам оружия на Украину.