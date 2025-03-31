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Российские военные нанесли удары по аэродрому и складам с боеприпасами ВСУ

Минобороны: ВС РФ поразили аэродром ВСУ и места запуска БПЛА в 147 районах
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные нанесли удары по военному аэродрому и складам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 147 районах. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, цехам производства, местам запуска беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, вооружения и имущества ВСУ», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на линии боевого соприкосновения были также поражены пункты временной дислокации противника и отряды иностранных наемников.

До этого в российском оборонном ведомстве заявили, что продолжающиеся удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по энергообъектам России свидетельствуют о полной недоговороспособности киевского режима. В заявлении говорится, что Украина уже не раз нарушила соглашение о взаимном отказе с Россией от ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

До этого ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры писал, что российские войска контролируют половину села Гуево в Курской области. Подробностей представитель силовых структур не привел.

Ранее российский поэт Вадим Цыганов написал песню об освобождении Суджи в Курской области.

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