Продолжающиеся удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по энергообъектам России свидетельствуют о полной недоговороспособности киевского режима. К такому выводу пришли в Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что Украина уже не раз нарушила соглашение о взаимном отказе с Россией от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Только за минувшие сутки ВСУ атаковали два объекта в Брянской области. Целью украинских военных стал филиал ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго».

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила украинского президента Владимира Зеленского в несоблюдении договоренностей. Она назвала атаки ВСУ по объектам энергетики РФ «развязанным киевским режимом террором», а также очередным свидетельством недоговороспособности властей Украины.

По мнению Захаровой, подобные действия со стороны Киева свидетельствуют об отсутствии политической воли к миру. Она подчеркнула, что украинские власти по-прежнему хотят войны и готовы на любые провокации, чтобы сорвать заключение мирного договора.

Ранее Песков обвинил Киев в саботаже договоренностей Путина и Трампа.