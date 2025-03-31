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Минобороны заявило, что Украина продолжает атаковать энергообъекты России

МО РФ: ВСУ атаковали два объекта энергоинфраструктуры в Брянской области
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Украинские войска атаковали два объекта энергоинфраструктуры в Брянской области, несмотря на заявления Украины о ненанесении ударов по энергообъектам. Об этом заявило министерство обороны России.

«30 марта в 19.37 в Брянской области в результате артиллерийского обстрела по объекту филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» из-за обрыва провода на опоре произошло отключениевысоковольтной линии с прекращением электроснабжения бытовых потребителей в Суземском районе», — говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, добавили в Минобороны, около 20:00 мск украинский беспилотник атаковал комплектную трансформаторную подстанцию филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго». В результате чего произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ с прекращением электроснабжения бытовых потребителей в Севском районе.

Брянский губернатор Александр Богомаз 30 марта сообщал, что подстанция в селе Подывотье была атакована с помощью FPV-дронов. Он отмечал, что в результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее Венгрия раскритиковала удары по инфраструктуре РФ.

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