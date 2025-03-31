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Российские военные поразили места дислокации ВСУ в ДНР

Подпольщик Лебедев: удары нанесены по пункту дислокации и ангарам ВСУ в ДНР
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военные нанесли удары по пункту временной дислокации украинских военных, артиллеристам и ангарам с техникой в подконтрольной Вооруженным силам Украины части Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в интервью РИА Новости заявил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«ДНР – пять ударов, не считая работы на линии боевого соприкосновения. Два — на окраине Славянска, один точно попал в пункт временной дислокации. Потери: 10–12 человек», — заявил он.

Лебедев добавил, что один из ударов произошел на окраине Краматорска. Другой удар произошел в районе Покровска, где российские военные поразили ангар с техникой.

До этого глава республики Денис Пушилин заявил, что командование ВСУ перебрасывает резервы и пытаются контратаковать у Часова Яр, Дзержинска и Красноармейска в ДНР.

По его словам, на линии фронта фиксируется полное доминирование Вооруженных сил России, однако местами ВСУ пытаются контратаковать, и на Красноармейском направлении противник не оставляет попыток перебрасывать в указанные населенные пункты резервы и удерживать продвижение российских подразделений.

Ранее сообщалось, что в ДНР замечены штурмовики-женщины в рядах ВСУ.

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