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В ДНР замечены штурмовики-женщины в рядах ВСУ

Пушилин: в рядах украинской армии обнаружены женщины-штурмовики
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Alina Smutko/Reuters

В рядах украинской армии, действующей в Донецкой народной республике, обнаружены женщины-штурмовики. Об этом РИА Новости сообщил глава региона Денис Пушилин.

«Разный по составу контингент со стороны вооруженных формирований Украины перебрасывается, включая женщин. Фиксируем на поле боя. Эти женщины участвуют даже не как наводчики дронов, а как штурмовики», — сообщил Пушилин.

Глава ДНР уточнил, что сообщения о женщинах на передовых позициях украинских войск поступают с Красноармейского и Дзержинского направлений.

Журналистка Диана Панченко также отметила, что украинские женщины не простят президента Владимира Зеленского за то, что он насильно мобилизует мужчин на фронт.

По ее словам, женщины на Украине каждый день сражаются с комиссарами за свободу своих мужей, которые ежедневно рискуют быть насильно мобилизованными, и они никогда не простят этого Владимиру Зеленскому.

Ранее минобороны Украины решило не снимать с воинского учета непригодных к службе.

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