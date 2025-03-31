Следователи сообщили об убийстве жителя Суджи украинскими военными

СК РФ в рамках расследования дела о теракте устанавливает обстоятельства убийства украинскими военными жителя Суджи. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Данные, полученные при проведении следственных действий, позволили сделать вывод о причастности украинских военнослужащих к совершению убийства мирного жителя», — говорится в сообщении.

Тело погибшего было обнаружено во время осмотра одного из частных домов в городе Суджа Курской области. Следователи продолжают работать на месте преступления для выяснения всех обстоятельств.

13 марта Минобороны РФ заявило о полном освобождении Суджи в Курской области от украинских формирований. В боях за населенный пункт принимали участие подразделения группировки войск «Север».

В тот же день врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что по состоянию на утро четверга из Суджи были эвакуированы 120 мирных жителей, находившихся под оккупацией.

Ранее жительница Суджи рассказала, как военные ВСУ не дали ей достойно похоронить сына.