Украинские военные не позволили женщине из Суджи, расположенной в Курской области, похоронить убитого сына на кладбище. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на жительницу города, представившуюся Евгенией Железняковой.

В распоряжении журналистов появилась видеозапись, на которой женщина рассказывает о происходившем с ней и ее семьей после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регион. Кадры предоставил посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник.

По словам жительницы Суджи, ее сын неоднократно приходил домой в крови и с многочисленными травмами. Она пояснила, что украинские бойцы нападали на него по разным причинам, в том числе за неправильное произношение слова «паляница» («хлеб»).

«У него нервная система начала давать сбой. Это, наверное, после того, как дом сгорел», — добавила Железнякова.

Женщина пояснила, что после одного из нападений ее сын не мог получить медицинскую помощь в течение пяти дней. В результате мужчина умер, но военные ВСУ запретили родственникам хоронить его на городском кладбище.

«Похоронили в огороде в целлофановом пакете», — подчеркнула жительница Курской области.

Как она сказала, люди в Судже каждый день молились и ждали прихода российских солдат.

13 марта министерство обороны РФ заявило, что военнослужащие страны освободили Суджу от украинских формирований. В боях за населенный пункт участвовали подразделения группировки войск «Север».

Ранее российские следователи обвинили бойцов ВСУ в сбросе взрывчатки на эвакуировавшихся жителей Суджи.