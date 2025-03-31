Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Богомаз рассказал о последствиях атаки ВСУ на Брянскую область

Богомаз: пострадавших и разрушений после атаки БПЛА ВСУ на Брянскую область нет
close
Михаил Климентьев/РИА Новости

Пострадавших и разрушений в результате ночной атаки украинских беспилотников на Брянскую область нет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По данным министерства обороны России, в ночь на 31 марта силы противовоздушной обороны сбили над Брянской областью 41 дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам Богомаза, все атаки были отражены, все воздушные цели были уничтожены. Он поблагодарил военных за защиту Брянской области и всей России.

27 марта ВСУ с помощью беспилотника ударили по энергетическому объекту в Брянской области. В результате удара дрона произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в МИД России заявили, что атаки Украины на энергообъекты подтверждают ее недоговороспособность.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами