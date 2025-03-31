Богомаз рассказал о последствиях атаки ВСУ на Брянскую область

Богомаз: пострадавших и разрушений после атаки БПЛА ВСУ на Брянскую область нет

Пострадавших и разрушений в результате ночной атаки украинских беспилотников на Брянскую область нет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По данным министерства обороны России, в ночь на 31 марта силы противовоздушной обороны сбили над Брянской областью 41 дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам Богомаза, все атаки были отражены, все воздушные цели были уничтожены. Он поблагодарил военных за защиту Брянской области и всей России.

27 марта ВСУ с помощью беспилотника ударили по энергетическому объекту в Брянской области. В результате удара дрона произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в МИД России заявили, что атаки Украины на энергообъекты подтверждают ее недоговороспособность.