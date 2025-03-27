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ВСУ ударили по энергетическому объекту в Брянской области

Минобороны: беспилотник ВСУ нанес удар по энергообъекту в Брянской области
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Anatolii Stepanov/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника ударили по энергетическому объекту в Брянской области. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

По его информации, 26 марта около 4:45 мск был атакован объект филиала ПАО «Россети Центр — Брянскэнерго». В результате удара дрона произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ. Из-за этого потребители в Комаричском районе остались без электроснабжения.

Накануне в Минобороны РФ заявили, что Украина продолжает нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Российской Федерации, несмотря на принятие Киевом достигнутых в Эр-Рияде 24 марта договоренностей между Москвой и Вашингтоном по прекращению атак на объекты гражданской энергетики.

В ведомстве сообщили, что в ночь на 26 марта у мыса Тарханкут в Крыму ПВО сбили два беспилотника ВСУ, которые целились по оборудованию Глебовского подземного хранилища газа. Днем 25 марта в Курской области в атака украинского беспилотника пришлась по энергетическому объекту филиала ПАО «Россети Центр — Курскэнерго».

Ранее в МИД России заявили, что атаки Украины на энергообъекты подтверждают ее недоговороспособность.

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