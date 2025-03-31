Военные за ночь сбили 66 беспилотников ВСУ над регионами России

Силы противовоздушной обороны в ночь на 31 марта уничтожили 66 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над тремя регионами России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
По данным ведомства, 41 дрон сбит над Брянской областью, 24 — над Калужской областью и один — над Курской областью.
Информации о возможных разрушениях и пострадавших не приводится.
Telegram-канал Mash сообщал, что в Калужской области беспилотники были сбиты в районе военного аэродрома.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз информировал о ночной атаке украинских дронов, однако подробностей он не привел.
Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».
Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.