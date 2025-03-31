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Военные за ночь сбили 66 беспилотников ВСУ над регионами России

МО: силы ПВО за ночь сбили 66 БПЛА над Брянской, Калужской и Курской областями
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Shutterstock

Силы противовоздушной обороны в ночь на 31 марта уничтожили 66 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над тремя регионами России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

По данным ведомства, 41 дрон сбит над Брянской областью, 24 — над Калужской областью и один — над Курской областью.

Информации о возможных разрушениях и пострадавших не приводится.

Telegram-канал Mash сообщал, что в Калужской области беспилотники были сбиты в районе военного аэродрома.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз информировал о ночной атаке украинских дронов, однако подробностей он не привел.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.

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Атаки БПЛА на Россию
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